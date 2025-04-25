الرئيس سلام قدم التعازي بالبابا في حريصا وزار بكركي

وقد دوّن سلام كلمة في سجل التعازي، قال فيها: "برحيل الحبر الأعظم، البابا فرنسيس، يخسر لبنان سنداً متيناً، ويخسر العالم رجل المحبة والسلام، نصير الفقراء والمهمشين، المعروف بتواضعه وقربه من الناس. هو الذي وقف دوماً إلى جانب لبنان، ولطالما صلّى له ورغب بزيارته.

كل العزاء لحاضرة الفاتيكان، والمسيحيين عموماً، وكل محبّي الحبر الأعظم… وما أكثرهم.

لقد ترك قداسته إرثاً عظيماً في سعيه إلى السلام العالمي وتحقيق العدالة. وكيف ننسى وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقّعها مع سماحة شيخ الأزهر… وكيف ننسى زياراته إلى أقاصي الأرض دفاعاً عن الأخوّة الحقيقية وتكريس الحوار بين الأديان… وهو ما للبنان ميزة وقدرة وفرادة بأن يكون أرضاً وأهلاً لهذا الحوار".

كما زار الرئيس سلام بكركي، حيث اطمأن إلى صحة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد العملية الجراحية التي أُجريت له ، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة.