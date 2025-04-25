تمزيق صور مرشح.. والمشتبه به حفيد المنافس(صور)

في وداع قداسة البابا فرنسيس، وبقلوب يغمرها الحزن، يستذكر أهالي ضحايا وشهداء ومتضرري تفجير مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠ الحبر الأعظم، الذي استقبل وفدًا منهم في لقاء خاص ورسمي، يليق بكرامة الشهداء وأرواح الضحايا.



لقد كان اللقاء مناسبة مؤثرة مفعمة بالدعم، المحبة، والسلام، حيث عبّر قداسته عن حزنه العميق، وشاركهم الدموع، مؤكداً تضامنه الكامل معهم في مطالبتهم بالحقيقة والعدالة.



وشدّد قداسته يومها على أن الحقيقة والعدالة يجب أن تسودا فوق كل اعتبار، وأن من حق الأهالي أن يرفعوا صوتهم، ويطالبوا بمحاسبة شفافة ومسؤولة.



واليوم، يواصل الأهالي الصلاة من أجل راحة نفسه، كما طلب منهم خلال ذلك اللقاء الذي سيبقى محفورًا في ذاكرتهم ووجدانهم.