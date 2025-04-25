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محليات

تمزيق صور مرشح.. والمشتبه به حفيد المنافس(صور)

2025-04-25 | 14:52
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تمزيق صور مرشح.. والمشتبه به حفيد المنافس(صور)
تمزيق صور مرشح.. والمشتبه به حفيد المنافس(صور)

قبل أسبوع من الانتخابات البلدية، تمّ تمزيق صور المرشّح عن مقعد المختار في فرن الشباك، طوني إدوار اللفّه، وقد تبيّن أن أحد المشتبه بهم في هذا الاعتداء هو حفيد مرشّح منافس على المقعد ذاته.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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تمزيق صور مرشح.. والمشتبه به حفيد المنافس(صور)

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تصريحات وهمية تُنسب للحاكم... والمصرف يردّ
03:43

تصريحات وهمية تُنسب للحاكم... والمصرف يردّ

صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه:

"تناقلت بعض وسائل الإعلام الالكترونية مواقف نسبتها الى حاكم مصرف لبنان خلال اجتماعات واشنطن وهي عارية تماماً عن الصحة، حرصاً على الدقة والمصداقية ولعدم نشر إشاعات يرجى من وسائل الإعلام نشر ما يصدر رسمياً عن مصرف لبنان وحاكمه من خلال وحدة الإعلام والعلاقات العامة".

03:43

تصريحات وهمية تُنسب للحاكم... والمصرف يردّ

صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه:

"تناقلت بعض وسائل الإعلام الالكترونية مواقف نسبتها الى حاكم مصرف لبنان خلال اجتماعات واشنطن وهي عارية تماماً عن الصحة، حرصاً على الدقة والمصداقية ولعدم نشر إشاعات يرجى من وسائل الإعلام نشر ما يصدر رسمياً عن مصرف لبنان وحاكمه من خلال وحدة الإعلام والعلاقات العامة".

في وداع البابا فرنسيس.. أهالي ضحايا وشهداء المرفأ يستذكرون دعم الحبر الأعظم لهم
02:49

في وداع البابا فرنسيس.. أهالي ضحايا وشهداء المرفأ يستذكرون دعم الحبر الأعظم لهم

في وداع قداسة البابا فرنسيس، وبقلوب يغمرها الحزن، يستذكر أهالي ضحايا وشهداء ومتضرري تفجير مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠ الحبر الأعظم، الذي استقبل وفدًا منهم في لقاء خاص ورسمي، يليق بكرامة الشهداء وأرواح الضحايا.

لقد كان اللقاء مناسبة مؤثرة مفعمة بالدعم، المحبة، والسلام، حيث عبّر قداسته عن حزنه العميق، وشاركهم الدموع، مؤكداً تضامنه الكامل معهم في مطالبتهم بالحقيقة والعدالة.

وشدّد قداسته يومها على أن الحقيقة والعدالة يجب أن تسودا فوق كل اعتبار، وأن من حق الأهالي أن يرفعوا صوتهم، ويطالبوا بمحاسبة شفافة ومسؤولة.

واليوم، يواصل الأهالي الصلاة من أجل راحة نفسه، كما طلب منهم خلال ذلك اللقاء الذي سيبقى محفورًا في ذاكرتهم ووجدانهم.

02:49

في وداع البابا فرنسيس.. أهالي ضحايا وشهداء المرفأ يستذكرون دعم الحبر الأعظم لهم

في وداع قداسة البابا فرنسيس، وبقلوب يغمرها الحزن، يستذكر أهالي ضحايا وشهداء ومتضرري تفجير مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠ الحبر الأعظم، الذي استقبل وفدًا منهم في لقاء خاص ورسمي، يليق بكرامة الشهداء وأرواح الضحايا.

لقد كان اللقاء مناسبة مؤثرة مفعمة بالدعم، المحبة، والسلام، حيث عبّر قداسته عن حزنه العميق، وشاركهم الدموع، مؤكداً تضامنه الكامل معهم في مطالبتهم بالحقيقة والعدالة.

وشدّد قداسته يومها على أن الحقيقة والعدالة يجب أن تسودا فوق كل اعتبار، وأن من حق الأهالي أن يرفعوا صوتهم، ويطالبوا بمحاسبة شفافة ومسؤولة.

واليوم، يواصل الأهالي الصلاة من أجل راحة نفسه، كما طلب منهم خلال ذلك اللقاء الذي سيبقى محفورًا في ذاكرتهم ووجدانهم.

سلسلة لقاءات تربوية لوزيرة التربية.. إليكم التفاصيل
02:33

سلسلة لقاءات تربوية لوزيرة التربية.. إليكم التفاصيل

زارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، في مكتبه في السراي الكبير، حيث أطلعته على نشاط الوزارة والاستعدادات الجارية لإتمام العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية كما وضعت الوزيرة الرئيس سلام في أجواء مطالب أفراد الهيئة التعليمية.

02:33

سلسلة لقاءات تربوية لوزيرة التربية.. إليكم التفاصيل

زارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، في مكتبه في السراي الكبير، حيث أطلعته على نشاط الوزارة والاستعدادات الجارية لإتمام العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية كما وضعت الوزيرة الرئيس سلام في أجواء مطالب أفراد الهيئة التعليمية.

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