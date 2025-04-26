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محليات

ضربة استباقية تسقط شبكة "الإخوان" بين عمّان وبيروت(نداء الوطن)

2025-04-26 | 00:55
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ضربة استباقية تسقط شبكة &quot;الإخوان&quot; بين عمّان وبيروت(نداء الوطن)
ضربة استباقية تسقط شبكة "الإخوان" بين عمّان وبيروت(نداء الوطن)

جاء في صحيفة نداء الوطن:
كشفت مصادر أردنية مطّلعة لـ "نداء الوطن" أن العلاقة بين "الإخوان" وحزب "جبهة العمل الإسلامي" كانت تعتمد على التنسيق المباشر بين كوادر الجناحين، ما تجاوز الأبعاد السياسية ليصل إلى تهديد الأمن القومي الأردني.

وبحسب المصادر، امتدّ التنسيق بين "الإخوان" في الأردن وحركة "حماس" و "حزب اللّه" ضمن شبكة أمنية عابرة للحدود تخدم أجندات خارجية. لم تقتصر الأنشطة على التجسّس أو التمويل، بل كانت تستعدّ لتنفيذ عمليات أمنية وعسكرية داخل الأردن. وتشير المعطيات إلى أن العناصر المتورّطة تلقت تدريبات في معسكرات "حزب اللّه" في جنوب لبنان، وحصلت على تمويل إيراني لصناعة طائرات مسيّرة وصواريخ. يُتوقع أن يترك هذا الحدث أثراً عميقاً على الحياة السياسية في المملكة، مع طرح سيناريوات لحلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة بعد تعديل قانون الانتخاب.

ضربة استباقية تسقط شبكة "الإخوان" بين عمّان وبيروت(نداء الوطن)

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ضربة استباقية تسقط شبكة "الإخوان" بين عمّان وبيروت(نداء الوطن)
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عصابة خطف في صيدا... بقبضة الأمن!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "بتاريخ 23-4-2025، أقدم مجهولون على متن سيارة نوع مرسيدس مجهولة باقي المواصفات على خطف (م. خ. مواليد العام1992، سوري) من مدينة صيدا بعد تهديده بواسطة سكين واقتادوه إلى جهة مجهولة. على الفور، أعطيت الأوامر إلى كافة القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للعمل على كشف الملابسات وتحديد مكان وجود الخاطفين وتوقيفهم وتحرير المخطوف، بالتّنسيق مع القضاء.

06:25

عصابة خطف في صيدا... بقبضة الأمن!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "بتاريخ 23-4-2025، أقدم مجهولون على متن سيارة نوع مرسيدس مجهولة باقي المواصفات على خطف (م. خ. مواليد العام1992، سوري) من مدينة صيدا بعد تهديده بواسطة سكين واقتادوه إلى جهة مجهولة. على الفور، أعطيت الأوامر إلى كافة القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للعمل على كشف الملابسات وتحديد مكان وجود الخاطفين وتوقيفهم وتحرير المخطوف، بالتّنسيق مع القضاء.

تسبب بهزة.. انفجار كبير في إيران (فيديو)
05:48

تسبب بهزة.. انفجار كبير في إيران (فيديو)

بالتزامن مع انطلاق المحادثات النووية في مسقط بين إيران والولايات المتحدة، وقع انفجار كبير في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، ، السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم".

وذكر مسؤول إيراني أن انفجار ميناء رجائي كان في مبنى إداري وتسبب في هزة أرضية، لافتاً إلى أن سبب الانفجار لا يزال مجهولاً وأكدت الوكالة الإيرانية أنه تم تعليق أنشطة ميناء رجائي حتى تتمكن قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع.

كما أفاد التلفزيون الإيراني عن نقل عدد من الجرحى جراء الانفجار في بندر عباس للمستشفيات.

05:48

تسبب بهزة.. انفجار كبير في إيران (فيديو)

بالتزامن مع انطلاق المحادثات النووية في مسقط بين إيران والولايات المتحدة، وقع انفجار كبير في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، ، السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم".

وذكر مسؤول إيراني أن انفجار ميناء رجائي كان في مبنى إداري وتسبب في هزة أرضية، لافتاً إلى أن سبب الانفجار لا يزال مجهولاً وأكدت الوكالة الإيرانية أنه تم تعليق أنشطة ميناء رجائي حتى تتمكن قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع.

كما أفاد التلفزيون الإيراني عن نقل عدد من الجرحى جراء الانفجار في بندر عباس للمستشفيات.

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