سيارة تدهس حشوداً في مهرجان شعبي بفانكوفر (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل فتلامس معدلاتها الموسمية لشهر نيسان بينما تتخطاها على الجبال وفي الداخل.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الاتي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة عصابات السّرقة والاحتيال في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف أفرادها. بتاريخ 31-3-2025 أقدم ثلاثة أشخاص مجهولين، على سلب أحد المواطنين مبلغًا قدره 150 ألف دولار أميركي بقوّة السلاح، بعد أن استدرجوه احتيالًا إلى أحد الفنادق في محلّة ساحل علما، وعملوا على تكبيل يديه ورجليه بواسطة شريط لاصق، وفرّوا إلى جهة مجهولة.