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محليات

سيارة تدهس حشوداً في مهرجان شعبي بفانكوفر (فيديو)

2025-04-27 | 04:48
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سيارة تدهس حشوداً في مهرجان شعبي بفانكوفر (فيديو)
سيارة تدهس حشوداً في مهرجان شعبي بفانكوفر (فيديو)

قتل عدد من المارة وأصيب آخرون، في حادث دهس نفذته سيارة وسط حشود في مدينة فانكوفر الكندية.

وأعلنت شرطة فانكوفر اعتقال قائد السيارة الذي صدم أشخاصا خلال مهرجان في المدينة، وأظهر مقطع فيديو لحظة القبض عليه.

ووقع الحادث مساء السبت، أثناء احتفال الجالية الفلبينية في كندا بيوم "لابو لابو" الذي تتخلله عروض فنية في الشوارع.

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محليات

كندا

عملية دهس

الشرطة الكندية

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