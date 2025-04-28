الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"أسلحة وذخائر ومخدرات".. عمليات دهم للجيش اللبناني!

2025-04-28 | 10:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;أسلحة وذخائر ومخدرات&quot;.. عمليات دهم للجيش اللبناني!
"أسلحة وذخائر ومخدرات".. عمليات دهم للجيش اللبناني!

أعلنت قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين، وأوقفت 6 مواطنين".

وفي التفاصيل، أوضحت القيادة، أنه "تم توقيف المواطنين: (ع.ا.ح.)، (خ.ح.)، (ع.خ.ح.)، في بلدَتَي عدوس ومجدلون – بعلبك، وضبط بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

كذلك توقيف المواطنين: (م.غ.)، (ع.غ.)، (ي.غ.)، في منطقة خلدة – جبل لبنان، لإطلاقهم النار، وضبط بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز وادي التركمان – الهرمل المواطن (م.ص.) والسوري (ي.ش.)، وضبطت في حوزتهما سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

ولفتت الى أن "دورية من القوات البحرية مقابل شاطئ العريضة تمكنت من إحباط عملية تهريب 27 سوريًّا عبر البحر بطريقة غير شرعية".

وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
 
 
"أسلحة وذخائر ومخدرات".. عمليات دهم للجيش اللبناني!

محليات

الجيش اللبناني

الجيش

العودة الى الأعلى
Aljadeed
غارة بأهداف سياسية.. هل تدفع الضاحية ثمن المفاوضات؟ (الجمهورية)
بالفيديو - الضاحية الجنوبية.. طوق أمني ودعوات لإخلاء المنطقة المحيطة بمكان الغارة

اقرأ ايضا في محليات

رسالة من الجيش للّبنانيين.. رودولف هيكل: لا شيء يثنينا عن مواصلة أداء واجبنا
11:46

رسالة من الجيش للّبنانيين.. رودولف هيكل: لا شيء يثنينا عن مواصلة أداء واجبنا

تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة لواء المشاة السابع في ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون، حيث التقى الضباط والعسكريين، مؤكدًا أن جهودهم رسالة للّبنانيين في الداخل وكذلك للمجتمع الدولي، إذ يثبتون أن لبنان وطن نهائي لأبنائه من مختلف الانتماءات، وينفذون مهماتهم كاملة على مساحة الوطن حفاظًا على علم بلادهم دون أي تردد.

11:46

رسالة من الجيش للّبنانيين.. رودولف هيكل: لا شيء يثنينا عن مواصلة أداء واجبنا

تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة لواء المشاة السابع في ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون، حيث التقى الضباط والعسكريين، مؤكدًا أن جهودهم رسالة للّبنانيين في الداخل وكذلك للمجتمع الدولي، إذ يثبتون أن لبنان وطن نهائي لأبنائه من مختلف الانتماءات، وينفذون مهماتهم كاملة على مساحة الوطن حفاظًا على علم بلادهم دون أي تردد.

قبل الغارة.. هل أنذرت أميركا لبنان؟
11:32

قبل الغارة.. هل أنذرت أميركا لبنان؟

لا يزال قصف مستودع منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية يتفاعل في الكواليس السياسية المحلية والدبلوماسية الدولية.

11:32

قبل الغارة.. هل أنذرت أميركا لبنان؟

لا يزال قصف مستودع منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية يتفاعل في الكواليس السياسية المحلية والدبلوماسية الدولية.

السفير السعودي في لبنان وليد بخاري استقبل رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (صور)
11:06

السفير السعودي في لبنان وليد بخاري استقبل رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (صور)

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته في اليرزة اليوم، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، على رأس وفد ضم: النائب عدنان طرابلسي، النائب طه ناجي، الدكتور بدر الطبش، الدكتور أحمد الدباغ، السيد يحيى خضر.

11:06

السفير السعودي في لبنان وليد بخاري استقبل رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (صور)

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته في اليرزة اليوم، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، على رأس وفد ضم: النائب عدنان طرابلسي، النائب طه ناجي، الدكتور بدر الطبش، الدكتور أحمد الدباغ، السيد يحيى خضر.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025