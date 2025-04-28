"أسلحة وذخائر ومخدرات".. عمليات دهم للجيش اللبناني!

أعلنت قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين، وأوقفت 6 مواطنين".

وفي التفاصيل، أوضحت القيادة، أنه "تم توقيف المواطنين: (ع.ا.ح.)، (خ.ح.)، (ع.خ.ح.)، في بلدَتَي عدوس ومجدلون – بعلبك، وضبط بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية.



كذلك توقيف المواطنين: (م.غ.)، (ع.غ.)، (ي.غ.)، في منطقة خلدة – جبل لبنان، لإطلاقهم النار، وضبط بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية.



كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز وادي التركمان – الهرمل المواطن (م.ص.) والسوري (ي.ش.)، وضبطت في حوزتهما سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.



ولفتت الى أن "دورية من القوات البحرية مقابل شاطئ العريضة تمكنت من إحباط عملية تهريب 27 سوريًّا عبر البحر بطريقة غير شرعية".



وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".