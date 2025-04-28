هنا بيروت - وليد الأشقر - الحلقة الكاملة

تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة لواء المشاة السابع في ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون، حيث التقى الضباط والعسكريين، مؤكدًا أن جهودهم رسالة للّبنانيين في الداخل وكذلك للمجتمع الدولي، إذ يثبتون أن لبنان وطن نهائي لأبنائه من مختلف الانتماءات، وينفذون مهماتهم كاملة على مساحة الوطن حفاظًا على علم بلادهم دون أي تردد.
لا يزال قصف مستودع منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية يتفاعل في الكواليس السياسية المحلية والدبلوماسية الدولية.
إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته في اليرزة اليوم، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، على رأس وفد ضم: النائب عدنان طرابلسي، النائب طه ناجي، الدكتور بدر الطبش، الدكتور أحمد الدباغ، السيد يحيى خضر.