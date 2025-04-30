رسائل ضاغطة: إمّا سيطرة الجيش على سلاح حزب الله أو التدخّل!(الأنباء)

جاء في جريدة الأنباء الإلكترونية :

أوضحت مصادر أن جيفرز سيطلع على المرحلة التي وصل اليها اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب اللبناني، خصوصاً أن معلومات أشيعت أمس عن مداهمة الجيش اللبناني لـ 500 موقع تابع لحزب الله في جنوب وشمال الليطاني والضاحية الجنوبية لبيروت. ومن المتوقع أن يسجل لبنان رفضه وشكواه الرسمية لرئيس اللجنة حول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.



وتطرقت المصادر الى أنه ربطاً بزيارة جيفرز، قد يتم التلويح برسالة ضاغطة للبنان، مفادها "إما يسيطر الجيش اللبناني على كل ما يتعلق بالجانب العسكري لحزب الله وإما سيحصل تدخل".



وفي هذا السياق، تشدد مصادر جريدة "الأنباء" الإلكترونية على أن الجيش اللبناني مستمر في تنفيذ ما أقرته الدولة اللبنانية لناحية حصرية السلاح، لافتة الى أن "الحوار الذي سبق وأعلن عنه سيحدد كيفية وآلية ومصير سلاح حزب الله"، مشيرة الى أن "أي رسائل سياسية تشكك بقيام الجيش بواجبه ليست في مكانها، خصوصاً أنه يتخذ الإجراءات والتدابير السريعة بالتنسيق مع اليونيفيل".



كما تعتبر المصادر أن "التطورات قد تكون آخذة مسار التصعيد التدريجي"، ومرد هذه الصورة القاتمة تجاوز العدو الإسرائيلي الخطوط الحمر في الاعتداءات المتكررة على لبنان مع اختلاف هدف وتوقيت كل اعتداء، وما تحدثه الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة سياسياً وعسكرياً من تداعيات وانعكاسات".