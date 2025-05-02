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محليات

"الحزب" يدين إستهداف سفينة "الضمير العالمي" في المياه الدولية

2025-05-02 | 09:23
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&quot;الحزب&quot; يدين إستهداف سفينة &quot;الضمير العالمي&quot; في المياه الدولية
"الحزب" يدين إستهداف سفينة "الضمير العالمي" في المياه الدولية

صدر عن حزب الله البيان التالي:

"يدين حزب الله بشدة العدوان الصهيوني الجبان الذي استهدف سفينة "الضمير العالمي" في المياه الدولية، ‏المتجهة لإيصال مساعدات إنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يخضعون لحصار خانق وجائر في قطاع ‏غزة.‏

إن هذا الاعتداء على سفينة مدنية سلمية تحمل مساعدات إغاثية يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقوانين والأعراف ‏الدولية والقيم الإنسانية، ويؤكد مجددًا أن هذا الكيان المارق لا يحترم أي قرارات دولية ولا يعرف إلا ‏الإرهاب والغطرسة، ولا يتورع عن استخدام كل الوسائل المحرمة دوليًا لتحقيق مآربه وإشباع تعطشه للدم ‏والدمار. ‏

إننا في حزب الله نعتبر أن هذه الجريمة، كما سائر الجرائم والمجازر في غزة وسواها، ما كانت لتقع لولا ‏الدعم الأميركي الفاضح لهذا الكيان المؤقت، والتواطؤ الدولي المعيب والصمت العربي المخزي اتجاه ‏حرب الإبادة التي يشنها العدو الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.‏

‏ إننا إذ ندعو إلى أوسع إدانة دولية وعربية لهذه الجريمة التي تكشف حقيقة العدو الصهيوني، ندعو أيضًا ‏إلى حماية السفينة وطاقمها والناشطين على متنها، والتنبّه من غدر العدو الإسرائيلي الذي لم يتورّع قبل ‏سنوات عن استهداف السفينة مرمرة وقتل عدد من ركابها".
"الحزب" يدين إستهداف سفينة "الضمير العالمي" في المياه الدولية

محليات

حزب الله

لبنان

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