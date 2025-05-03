في لبنان.. تغيير اسم "حزب البعث"؟
أعلن الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، علي حجازي، المضي قدمًا في تغيير اسم الحزب، مؤكّدًا أن الإعلان النهائي عن الاسم الجديد سيكون قريبًا. وقال: "لقد حسمنا أمرنا في هذا الخصوص، لكن تغيير الاسم لا يعني تغيير الانتماء. سنبقى عروبيين وحلفاء للمقاومة، ولحزب الله وحركة أمل، والقوى الوطنية، والفصائل الفلسطينية".
كلام حجازي جاء خلال مهرجان وطني أُقيم في قاعة الجوهرة في بلدة الطيبة – بعلبك، بحضور ممثل عن السفارة الإيرانية في لبنان، والنائبين ملحم الحجيري وينال صلح، ونائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب والقوى الوطنية، ومخاتير، ورؤساء بلديات، وحشد جماهيري من أبناء المنطقة.