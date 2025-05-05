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محليات

شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل.. وهذه تفاصيلها

2025-05-05 | 02:29
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شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل.. وهذه تفاصيلها
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل.. وهذه تفاصيلها

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"بتاريخ 24-4-2025، عُثِرَ في باحة المدينة الرياضيّة على جثة شخصٍ مجهول الهويّة مصابة بطعنات في الصّدر.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة وتحريّاتها في موقع الجريمة ومحيطه، وبنتيجة الاستقصاءات والمتابعة الحثيثة، تبين أنّ الضّحيّة يدعى: (ع. ع. مواليد عام ۲۰۰۳، سوري الجنسيّة)، وقد قُتِل مساء تاريخ 23-4-2025، في أثناء توجّهه إلى مركز عمله في سوق الخضار.
بنتيجة المتابعة الفنيّة والاستعلاميّة التي قامت بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد هويّة ومكان وجود أحد منفذي جريمة القتل، ويُدعى:
ع. ش. (مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)، وهو الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوّة السّلاح.
بتاريخ 28-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة صبرا، وضبطت بحوزته سكّينًا “ست طقّات”.
بالتّحقيق معه، اعترف أنّه يترأس عصابة تُنفِّذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح في محيط المدينة الرياضيّة، وأنّه ليل 23-4-2025، وأثناء قيامه برفقة أفراد عصابته بمحاولة سلب الضّحيّة -المجهول من قبلهم- بعد شهر سكاكين في وجهه، حاول المجني عليه مقاومتهم والهروب فأقدموا على طعنه عدّة طعنات، وسرقوا هاتفه الخلوي، ولاذوا بالفرار.
 كما اعترف بتعاطي المخدّرات وبقيامه بتواريخ سابقة، برفقة أفراد عصابته، بسرقة دراجة آليّة من محلّة الجميّزة وسلب هاتف أحد الأشخاص في محلّة الكولا.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوط القضاء المختص، بناءً على إشارته.
العمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين".
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل.. وهذه تفاصيلها

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

شعبة المعلومات

جريمة قتل

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وزير الداخلية يتحدّث عن موعد إصدار نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية (فيديو)

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مؤتمرًا صحافيًا تناول فيه الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظة جبل لبنان، شاكرا "كل من ساهم بإنجاح العملية الانتخابية"، لافتًا إلى "الجهد الكبير الذي وُضع من أصغر موظّف لأكبر موظّف"، مؤكدًا أنّه سيتابع "العمليات الانتخابية في الأسابيع المقبلة".

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وزير الداخلية يتحدّث عن موعد إصدار نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية (فيديو)

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مؤتمرًا صحافيًا تناول فيه الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظة جبل لبنان، شاكرا "كل من ساهم بإنجاح العملية الانتخابية"، لافتًا إلى "الجهد الكبير الذي وُضع من أصغر موظّف لأكبر موظّف"، مؤكدًا أنّه سيتابع "العمليات الانتخابية في الأسابيع المقبلة".

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