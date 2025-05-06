إتصالات السلاح مستمرة!
يفترض أن يحط يوم الاربعاء، أول السواح الأماراتيين العائدين الى بيروت بعد رفع حظر السفر اليها على متن ثلاث طائرات تابعة لشركتي طيران الامارات والاتحاد، على أن يشهد لبنان وبعد أقل من خمسة أسابيع على عودة الدول العربية ولا سيما السواح السعوديين الى لبنان وتحديدا خلال عيد الاضحى المبارك، على أن تزور لجنة فنية سعودية متخصصة بيروت خلال الايام العشرة المقبلة لدراسة كل مستلزمات العودة وآلياتها، وهي ستتولى التنسيق مع اللجنة الوزارية اللبنانية، المولجة برفع تقارير حول المطار والأمن تمهيدا لعودة عربية بداية الصيف.
أما على المستوى السياسي الداخلي، فلا تزال الاتصالات مفتوحة لمعالجة كل الملفات، وتحديدا الملفات الداخلية المرتبطة بالسلاح.
في المقابل تقرأ الاحزاب والاطراف السياسية نتائج الانتخابات البلدية وانعكاساتها نيابيا في الاستحقاق المقبل، في وقت يثبت العهد الجديد مناخ بناء الدولة ووضع لبنان على سكة النهوض والتعافي، وهو ما تحرص السلطة السياسية على استكماله في الشمال وكل محافظات لبنان.
عربيا، يزور رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون العراق للمشاركة في القمة العربية، في وقت تلقى فيه الرئيس دعوات للمشاركة بقمة نيس في حزيران وقمة قطر في تشرين الثاني المقبل.