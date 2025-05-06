إتصالات السلاح مستمرة!

يفترض أن يحط يوم الاربعاء، أول السواح الأماراتيين العائدين الى بيروت بعد رفع حظر السفر اليها على متن ثلاث طائرات تابعة لشركتي طيران الامارات والاتحاد، على أن يشهد لبنان وبعد أقل من خمسة أسابيع على عودة الدول العربية ولا سيما السواح السعوديين الى لبنان وتحديدا خلال عيد الاضحى المبارك، على أن تزور لجنة فنية سعودية متخصصة بيروت خلال الايام العشرة المقبلة لدراسة كل مستلزمات العودة وآلياتها، وهي ستتولى التنسيق مع اللجنة الوزارية اللبنانية، المولجة برفع تقارير حول المطار والأمن تمهيدا لعودة عربية بداية الصيف.

