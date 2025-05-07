بري استقبل رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بدر السعد والوفد المرافق بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر والدكتور إبراهيم شحرور.



وأبلغ السعد الرئيس بري إستعداد الصندوق لإعادة نشاطه التنموي وبرامجه القائمة والقادمة في لبنان، وقال بعد اللقاء: "التقيت ووفد الصندوق العربي دولة الرئيس نبيه بري تحدثنا وإستمعنا إلى حكمته بكل ما يتعلق بالمشاريع التنموية في لبنان".

أضاف: "نحن متواجدون في لبنان لإعادة نشاط الصندوق العربي، ونحن نفتخر بأن نكون أول مؤسسة تمويلية تتواجد في لبنان وتبدي إستعدادها لإعادة النشاط التنموي في لبنان، لقد أخطرنا دولة الرئيس بأن الصندوق العربي الآن لديه توجه جديد وهذا التوجه هو بأن الصندوق العربي هو من سيقوم بدراسات الجدوى وهو من سيقوم بالتمويل، تمويل المشاريع التنموية بمساعدة الصناديق الأخرى، وهذا يهدف إلى تقصير العملية المستندية بدلاً من أن يقوم لبنان بإعداد دراسات الجدوى فالصندوق هو من سيقوم بإعدادها وتمويلها".

وختم السعد: "كنا سعداء وتبادلنا الكثير من الأفكار والآراء بما يتعلق بالمشاريع القائمة والقادمة إن شاء الله".

