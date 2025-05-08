حزام ناري قرب النبطية.. وإسرائيل تكشف "أهدافها" (فيديو)

زعم المتحدّث بإسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أن "طائرات سلاح الجو هاجمت موقعًا لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لحزب الله في منطقة جبل البوفور (الشقيف) جنوب لبنان".

وأعلن أنه "تم استهداف مقاتلين، وسائل قتالية، وآبار. يُعد هذا الموقع جزءًا من مشروع تحت أرضي استراتيجي، وقد خرج عن الخدمة نتيجة غارات الجيش".

الى ذلك، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارات الإسرائيلية على النبطية اليوم أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة ثمانية أشخاص بجروح.