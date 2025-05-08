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محليات

حزام ناري قرب النبطية.. وإسرائيل تكشف "أهدافها" (فيديو)

2025-05-08 | 06:27
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حزام ناري قرب النبطية.. وإسرائيل تكشف &quot;أهدافها&quot; (فيديو)
حزام ناري قرب النبطية.. وإسرائيل تكشف "أهدافها" (فيديو)

زعم المتحدّث بإسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أن "طائرات سلاح الجو هاجمت موقعًا لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لحزب الله في منطقة جبل البوفور (الشقيف) جنوب لبنان".

وأعلن أنه "تم استهداف مقاتلين، وسائل قتالية، وآبار. يُعد هذا الموقع جزءًا من مشروع تحت أرضي استراتيجي، وقد خرج عن الخدمة نتيجة غارات الجيش".
الى ذلك، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارات الإسرائيلية على النبطية اليوم أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة ثمانية أشخاص بجروح.
 
 
حزام ناري قرب النبطية.. وإسرائيل تكشف "أهدافها" (فيديو)

محليات

إسرائيل

حزب الله

جنوب لبنان

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وزارة الصحة: الغارات الإسرائيلية على النبطية أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة 8أشخاص بجروح

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كتلة "الوفاء للمقاومة": مرتاحون لإنجاز الإنتخابات في جبل لبنان
08:52

كتلة "الوفاء للمقاومة": مرتاحون لإنجاز الإنتخابات في جبل لبنان

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلسة لها اليوم، بتاريخ 8/5/2025 برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، وتدارست شؤوناً وطنيّةً سياسيّة ونيابيّة وقضايا تعني لبنان والمنطقة وصدر عن الجلسة البيان الآتي:

08:52

كتلة "الوفاء للمقاومة": مرتاحون لإنجاز الإنتخابات في جبل لبنان

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلسة لها اليوم، بتاريخ 8/5/2025 برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، وتدارست شؤوناً وطنيّةً سياسيّة ونيابيّة وقضايا تعني لبنان والمنطقة وصدر عن الجلسة البيان الآتي:

بري ترأس إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب وتابع المستجدات السياسية والميدانية
08:50

بري ترأس إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب وتابع المستجدات السياسية والميدانية

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب ميشال المر حيث جرى بحث للأوضاع العام والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.

08:50

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب ميشال المر حيث جرى بحث للأوضاع العام والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.

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