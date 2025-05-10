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محليات

شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في المنية

2025-05-10 | 06:37
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شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في المنية
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في المنية

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

"في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية وكشف مرتكبيها.
بتاريخ 8-5-2025 وفي محلّة المنية توفّي المدعو م. ش. (مواليد العام 2001، سوري) جرّاء طلق ناري، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعرّضه، برفقة آخرين، لعملية سلب بقوّة السلاح من قبل أربع أشخاص مجهولين على متن درّاجتَين آليّتَين.
على الفور باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها لكشف ملابسات القضيّة، بحيث توافرت معلومات عن تورّط كلّ من:
م. م. (مواليد العام 2000، سوري)
ع. د. (مواليد العام 1994، سوري)
اللذَين كانا برفقة القتيل لحظة إصابته، وأنّهما يقومان بالتحضير للفرار إلى داخل الأراضي السورية.
على إثر ذلك، وبنتيجة التحرّيات والاستقصاءات المركّزة، وبالتنسيق مع القضاء المختصّ، تمّ بتاريخ 9-5-2025 توقيف المتورّطَين المذكورَين.
بالتحقيق معهما، اعترفا بأنّهما كانا برفقة المغدور يلعبون مباراة في كرة القدم، وعلى خلفية الخسارة التي مُنيا بها، أقدم الأوّل على شهر مسدسّه الحربيّ على سبيل المزاح، فانطلق منه رصاصة أصابت كفّ يده، واستقرّت في صدر الضحيّة، فقام بالتخلّص من المسدّس. وصرّح الثاني بأنّه هو من روّج إشاعة تعرّض الضحيّة لعملية سلب بقوّة السلاح، كما أنّهما اعترفا بالتحضير للفرار إلى سوريا.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأوقفا، ولا يزال التحقيق جاريًا معهما بإشراف القضاء المختصّ".



شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في المنية

محليات

شعبة المعلومات

المنية

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في جونيه.. حادثة طيران شراعي تودي بحياة شاب
09:35

في جونيه.. حادثة طيران شراعي تودي بحياة شاب

توفي شاب ثلاثيني ظهر اليوم إثر سقوطه أثناء تحليقه من على علوّ مرتفع، بعد قرار منع الطيران الشراعي في منطقة جونية، وقد حضرت القوى الأمنية وفرق الإسعاف إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وظروفه.

09:35

في جونيه.. حادثة طيران شراعي تودي بحياة شاب

توفي شاب ثلاثيني ظهر اليوم إثر سقوطه أثناء تحليقه من على علوّ مرتفع، بعد قرار منع الطيران الشراعي في منطقة جونية، وقد حضرت القوى الأمنية وفرق الإسعاف إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وظروفه.

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