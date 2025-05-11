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محليات

رشوة انتخابية تحت المجهر... وأمن الدولة يتحرّك

2025-05-11 | 06:12
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رشوة انتخابية تحت المجهر... وأمن الدولة يتحرّك
رشوة انتخابية تحت المجهر... وأمن الدولة يتحرّك

أفاد مراسل الجديد انه "بتاريخ 10/5/2025، حوالي الساعة 20:00، وبناءً على إفادة المواطن "إ. ف." حول تلقيه مبلغاً وقدره 2000 دولار أميركي على دفعتين (1100 دولار كدفعة أولى و900 دولار بعد الانتخابات)، مقابل تسليم بطاقة هويته وهويّة زوجته حيث باشرت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة تحقيقاً فوريًا بإشارة القضاء المختص.

وعلى أثر التحقيقات، تم استدعاء المدعو "ج. م." بتاريخ 10/5/2025 والاستماع إلى إفادته. كما تم بتاريخ 11/5/2025 استدعاء المدعو "ي. أ." للاستماع إلى إفادته في السياق نفسه.

وبعد مراجعة سعادة القاضي علي الخطيب، أُشير بختم المحضر واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

رشوة انتخابية تحت المجهر... وأمن الدولة يتحرّك

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إقبال كثيف على شواطئ صور... روّاد البحر عادوا
10:57

إقبال كثيف على شواطئ صور... روّاد البحر عادوا

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن شواطئ مدينة صور ومحمّيتها الطبيعية شهدت إقبالاً كثيفاً من روّاد البحر، الذين توافدوا للاستجمام تحت أشعة الشمس، مستفيدين من الطقس الدافئ ودرجات الحرارة التي تجاوزت الثلاثين درجة مئوية.

10:57

إقبال كثيف على شواطئ صور... روّاد البحر عادوا

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن شواطئ مدينة صور ومحمّيتها الطبيعية شهدت إقبالاً كثيفاً من روّاد البحر، الذين توافدوا للاستجمام تحت أشعة الشمس، مستفيدين من الطقس الدافئ ودرجات الحرارة التي تجاوزت الثلاثين درجة مئوية.

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