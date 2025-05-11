بالصورة: "البقلاوة نزلت عالساحة" في هذه البلدة!

بالتزامن مع فرز الأصوات في قضاء زغرتا، وزّع جمهور تيار المردة البقلاوة في قصر سليمان فرنجية احتفالًا بنتائج أولية تشير إلى تقدم مرشحي "المردة".



