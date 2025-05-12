"نهدي انتصارنا إلى الحكيم".. بيان جديد لستريدا جعجع!

صدر عن النائب ستريدا جعجع والنائب السابق جوزيف اسحق:

نتوجّه بجزيل الشكر والامتنان والتهنئة إلى أهلنا في جبّة بشري، الذين جددوا، كما في كل استحقاق، ثقتهم ووفاءهم لحزب "القوّات اللبنانيّة"، في الانتخابات البلديّة والاختياريّة لعام 2025.



ونؤكد أنّ الفوز العريض الذي حقّقته لوائح حزب "القوّات اللبنانيّة" في هذا الاستحقاق هو ثمرة ثقة الناس، وإرادتهم الحرّة، وتمسّكهم بخياراتهم الوطنيّة والسياديّة والإنمائيّة. ونعتبر هذا الفوز بمثابة أمانة جديدة نضعها على عاتقنا للاستمرار في العمل بخدمة أهلنا ومجتمعنا. ونهدي هذا الانتصار بطبيعة الحال إلى "الحكيم"، وإلى أهلنا الأوفياء في القضاء، ونخصّ بالتهنئة مدينة بشري وبلدة بقرقاشا على الانتصار الكبير الذي تحقق فيهما.



ونشير إلى أننا خضنا هذا الاستحقاق بـ9 لوائح انتخابيّة في 9 بلدات من القضاء، وهي: بشري، حدشيت، بقاعكفرا، بقرقاشا، بزعون، حصرون، حدث الجبّة، قنات وطورزا، وقد نالت هذه اللوائح ثقة الناس كاملة، ففازت جميعها، إما بالتزكية، أو شبه التزكية، أو عبر صناديق الاقتراع، لذلك نجدد شكرنا لكل من شارك، ولكل من تعب، ولكل من صوّت، ولكل من وقف إلى جانبنا.



أنتم صمّام الأمان الحقيقي، وبكم نكمل المسيرة.