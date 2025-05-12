الداخلية تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في الكورة

نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء الكورة. النتائج على الرابط التالي:https://t.co/us5rQH3NL7
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 12, 2025
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء الكورة. النتائج على الرابط التالي:https://t.co/us5rQH3NL7
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لبّى وزير الصحّة الدكتور ركان ناصر الدين برفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيّد دعوة النائب الدكتور فريد البستاني لزيارة تفقديّة الى مستشفى دير القمر الحكومي حيث كان البستاني بإستقبالهم برفقة اعضاء لجنة المستشفى الاستاذ سهيل تابت والدكتور داني يوسف والمهندس كريم موسى وقام الجميع بتفقّد المبنى الذي اصبح جاهزاً بإنتظار التجهيز وتعيين الكادر الطبي.