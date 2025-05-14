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محليات

قصر بعبدا.. لقاءات أمنية وسياسية وإدارية وثقافية

2025-05-14 | 06:22
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قصر بعبدا.. لقاءات أمنية وسياسية وإدارية وثقافية
قصر بعبدا.. لقاءات أمنية وسياسية وإدارية وثقافية

يترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء، على جدول اعمالها 28 بنداً في مواضيع مختلفة منها اتفاقيات واقتراحات ومشاريع قوانين ومراسيم، إضافة الى بند حول التعيينات وشؤون وظيفية وأخرى تنظيمية.
وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر اليوم سلسلة اجتماعات ولقاءات تناولت شؤوناً امنية وسياسية وإدارية وثقافية.

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري الذي أوضح بعد اللقاء انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج لقاءات عقدها خلال وجوده في قطر وفرنسا، كما تطرق البحث الى شؤون حكومية وعمل اللجان الوزارية التي يترأسها والتي تعالج ملفات مهمة، منها ملف النازحين، وإصلاح القطاع العام، والتحول الرقمي، ولجنة القانون الإنساني الدولي والتي كانت اعدت تقريرا عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.
وأشار الرئيس متري الى ان البحث تناول أيضا التطورات واللقاءات الإقليمية والدولية.
وترأس الرئيس عون اجتماعا امنيا واداريا حضره وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمدير العام لامن الدولة اللواء حسن شقير والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله والمدير العام للشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية القاضي يحيى كركتلي والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد أنطوان منصور. وخصص الاجتماع للبحث في شؤون تتعلق بعمل وزارة الداخلية والبلديات، كما عرض الوزير الحجار لمسار المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في محافظتي الشمال وعكار.
واستقبل الرئيس عون وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة الذي عرض معه مواضيع وطنية وثقافية، إضافة الى أوضاع وزارة الثقافة وخطة عملها في المرحلة المقبلة.
نيابيا، استقبل الرئيس عون النائب وليم طوق وعرض معه مسار الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار عموما وفي بشري خصوصا والنتائج التي اسفرت عنها. واكد النائب طوق على أهمية الخطوات الإصلاحية التي يعمل عليها الرئيس عون بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب لاعادة الثقة في الداخل والخارج، لافتا الى إقرار مجلس النواب أيضا سلسلة قوانين تعزز الثقة بالنظام المصرفي والمالي في البلاد. وأشار الى ان البحث تناول أيضا مواضيع عامة وحاجات منطقة بشري.
واستقبل الرئيس عون رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس كرم وعضو الهيئة السيد علي مرعي  واطلع منهما على أوضاع الهيئة وحاجاتها وسبل تفعيل عملها. 
قصر بعبدا.. لقاءات أمنية وسياسية وإدارية وثقافية

محليات

قصر بعبدا

جوزاف عون

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