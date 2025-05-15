بغداد.. إجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية

معلومات الجديد: المشاركة اللبنانية في القمة العربية الطارئة ستكون على مستوى رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة مع وفد وزاري يتقدمه وزير الخارجية الذي سيحضر الاجتماع الوزراي التحضيري للقمة في 3 آذار