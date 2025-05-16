الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
32
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
06:39
"حيوانات" يتسببون في زحمة سير! (فيديو)
06:30
"نحن حزب الله.. شلحو البارودة"! (شاهد الفيديو)
10:33
"حيازة مواد إباحية لأطفال".. كاهن تحت الإقامة الجبرية!
09:54
ترامب يزور مسجد الشيخ زايد (شاهد الفيديو)
2025-05-15
توتّر شديد وتعليق مشانق.. ماذا يحصل داخل سجن رومية؟ (فيديو)
محليات
القوات اللبنانية: العملاق الفعلي في الشرق الأوسط هو السعودية وليس إسرائيل ولا إيران والطريق إلى الدولة الفلسطينية تنطلق من السعودية
2025-05-16 | 06:57
A-
A+
القوات اللبنانية: العملاق الفعلي في الشرق الأوسط هو السعودية وليس إسرائيل ولا إيران والطريق إلى الدولة الفلسطينية تنطلق من السعودية
مقالات ذات صلة
ترامب: انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام سيكون مهما لها ولدول الشرق الأوسط
البيت الأبيض: محادثات السعودية "خطوة عملاقة" نحو السلام
مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف: نجري مباحثات لتنسيق اجتماع مع أوكرانيا في السعودية
القوات اللبنانية: العملاق الفعلي في الشرق الأوسط هو السعودية وليس إسرائيل ولا إيران والطريق إلى الدولة الفلسطينية تنطلق من السعودية
محليات
اللبنانية:
العملاق
الفعلي
الشرق
الأوسط
السعودية
إسرائيل
إيران
والطريق
الدولة
الفلسطينية
تنطلق
السعودية
العودة الى الأعلى
نائب "القوات" السابق لرفاقه: قليلو أدب وقطيع خراف!
"نحن حزب الله.. شلحو البارودة"! (شاهد الفيديو)
اقرأ ايضا في محليات
08:10
النائب فراس حمدان لـ #هنا_بيروت: لا يمكن لأحد المزايدة على أهالي بيروت في حفاظهم على وجه مدينتهم ونستطيع مواجهة لائحة "بيروت بتجمعنا"
08:10
النائب فراس حمدان لـ #هنا_بيروت: لا يمكن لأحد المزايدة على أهالي بيروت في حفاظهم على وجه مدينتهم ونستطيع مواجهة لائحة "بيروت بتجمعنا"
08:08
سامي الجميّل لـ #الجديد: ندعو إلى عدم الذهاب نحو التشطيب الطائفي في بيروت والإقتراع بشكل يضمن التوازن والمناصفة في العاصمة بيروت
08:08
سامي الجميّل لـ #الجديد: ندعو إلى عدم الذهاب نحو التشطيب الطائفي في بيروت والإقتراع بشكل يضمن التوازن والمناصفة في العاصمة بيروت
08:06
رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل لـ #الجديد: لسنا متحالفين مع الثنائي الشيعي في زحلة والمرشح الشيعي الحالة على لائحتنا هو نفسه الذي تحالفنا و"القوات" معه في الإنتخابات البلدية الماضية
08:06
رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل لـ #الجديد: لسنا متحالفين مع الثنائي الشيعي في زحلة والمرشح الشيعي الحالة على لائحتنا هو نفسه الذي تحالفنا و"القوات" معه في الإنتخابات البلدية الماضية
يحدث الآن
عربي و دولي
08:25
"حياتي كانت في خطر".. رواية من ترامب!
خاص الجديد
08:10
النائب فراس حمدان لـ #هنا_بيروت: لا يمكن لأحد المزايدة على أهالي بيروت في حفاظهم على وجه مدينتهم ونستطيع مواجهة لائحة "بيروت بتجمعنا"
خاص الجديد
08:08
سامي الجميّل لـ #الجديد: ندعو إلى عدم الذهاب نحو التشطيب الطائفي في بيروت والإقتراع بشكل يضمن التوازن والمناصفة في العاصمة بيروت
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
05:35
تحذيرٌ عاجل للجيش اللبناني!
2025-05-03
نتنياهو لن يمر!
2025-05-15
إيران مستعدة لتوقيع إتفاق نووي مع أميركا.. ما المقابل؟
2025-05-15
جعجع: عسى أن يتّعظ الممانعون في لبنان!
2024-12-21
صاروخ من اليمن يضرب تل أبيب ويخلّف عشرات الإصابات!
2025-03-01
ايد بتنمد لتساعد وايد بتنمد لتخرب كل شي! شاركونا رأيكم بالحلقة الاولى من "البطل" على اكس الجديد
بالفيديو
بالفيديو
13:43
مطالبة إغترابية بتعديل قانون الانتخابات النيابية
13:14
انتفاضة خلف القضبان.. رسالة بتعليقِ المشانقِ وعبر الطرق على أبواب الزنازين وجهها السجناء لمجلس "الأمة" الملتئم في ساحة النجمة
13:13
مقدمة النشرة المسائية 15-5-2025
10:38
هنا بيروت - علي مراد - الحلقة الكاملة
2025-05-15
الجديد تواكب وقائع جلسة مجلس النواب
2025-05-15
تحركات في ساحة النجمة تزامناً مع الجلسة التشريعية (فيديو)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
10:48
بالأسماء.. عقوبات جديدة على حزب الله!
عربي و دولي
10:48
بالأسماء.. عقوبات جديدة على حزب الله!
عربي و دولي
11:53
من استهدفت اسرائيل بغارة أرنون؟
عربي و دولي
11:53
من استهدفت اسرائيل بغارة أرنون؟
منوعات
10:33
"حيازة مواد إباحية لأطفال".. كاهن تحت الإقامة الجبرية!
منوعات
10:33
"حيازة مواد إباحية لأطفال".. كاهن تحت الإقامة الجبرية!
محليات
05:35
تحذيرٌ عاجل للجيش اللبناني!
محليات
05:35
تحذيرٌ عاجل للجيش اللبناني!
محليات
11:17
على أوتستراد الأسد.. تعميم أوصاف جثة رجل!
محليات
11:17
على أوتستراد الأسد.. تعميم أوصاف جثة رجل!
عربي و دولي
11:22
ترامب "مُعجب" بالمسجد!
عربي و دولي
11:22
ترامب "مُعجب" بالمسجد!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025