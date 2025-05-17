الرئيس سلام التقى نظيره الأردني: تأكيد على أهمية تعزيز العلاقات

التقى الرئيس مجلس الوزراء نواف سلام، برئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، جعفر حسان، على هامش المشاركة في القمة العربية بدورتها الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية بغداد حيث تم التباحث في المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد بارك الرئيسان الجهود الدبلوماسية التي قادتها المملكة العربية السعودية، والتي أفضت إلى رفع العقوبات عن سوريا وفتحت أفقًا جديدًا للتعامل العربي معها. كما جددا مناشدتهما للمجتمع الدولي للعمل في سبيل وقف الحرب على غزة ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مع التشديد على التمسك بالمبادرة العربية للسلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد الرئيس سلام حرص لبنان على الأردن في مواجهة التحديات التي يتعرض لها، مشدداً على ضرورة حماية الأمن والاستقرار ورفض أي تدخل بالشؤون الأردنية الداخلية.

من جهته أعرب الرئيس حسان عن حرص الأردن على سلامة لبنان ووحدة أراضيه، وتقديره لصموده في وجه التحديات.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية–الأردنية في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطاقة، والعمل المشترك لمعالجة أزمة النزوح السوري بما يحفظ كرامة اللاجئين ويصون المصلحة الوطنية للبلدين.











