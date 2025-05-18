نواف سلام برسالة "انتخابية" للبيروتيين!

وبعد الإدلاء بصوته، طلب رئيس الحكومة من أهالي بيروت المشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية بكثافة والاستفادة من هذا اليوم وأن يختاروا أي بيروت يريدون.

وشدد سلام على أنّ الحكومة أثبتت حيادها في هذه الانتخابات أمّا اليوم فقد أدليتُ بصوتي كمواطن وهذا واجبي وقد أعطيتُ صوتي للقادر على الإنماء، لافتًا إلى أنّ بيروت تحتاج إلى الكثير من الإنماء.

أمّا عن التخوف من تكرار ما حصل في طرابلس، فأمل سلام أنّ "نكون قد تعلّمنا من الأخطاء"، مشيرًا إلى أنّ العاصمة بيروت كبيرة ومن المتوقع أن يأخذ الفرز وقتًا لأنّ "التشكيل" متوقع.

وعن غياب رئيس الجمهورية جوزاف عون عن قمة بغداد، أكد سلام أنّ:" عون تلقى دعوة رسمية للمشاركة بالقمة العربية لكن زيارة الفاتيكان حصلت ولا يمكن للرئيس أن يكون في بغداد والفاتيكان في الوقت نفسه".