الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الرئيس عون تابع مسار الإنتخابات من روما.. وهذا ما قاله عن المرحلة الثالثة

2025-05-18 | 03:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الرئيس عون تابع مسار الإنتخابات من روما.. وهذا ما قاله عن المرحلة الثالثة
الرئيس عون تابع مسار الإنتخابات من روما.. وهذا ما قاله عن المرحلة الثالثة

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم من روما، مسار الانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتها الثالثة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، وتلقى تقارير من وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع وقيادة الجيش حول الاجراءات والتدابير المتخذة لتأمين حسن سير العملية الانتخابية من النواحي الامنية والإدارية واللوجستية.

وأعرب الرئيس عون عن أمله في ان يُقبل ابناء البقاع وبيروت على صناديق الاقتراع ليختاروا ممثليهم في المجالس البلدية والهيئات الاختيارية عن قناعة وحرية ومسؤولية لاسيما وأنهم لا ينتخبون اشخاصاً بل صناع مستقبل بلداتهم ومدنهم وقراهم لان المجالس البلدية هي اشبه بالحكومات المصغرة التي تتولى ادارة هذه البلدات والمدن. ودعا الرئيس عون إلى ان تكون نسب الاقتراع مرتفعة من خلال المشاركة الواسعة لان ذلك يعني المشاركة في التغيير  وصنع المستقبل.
ومن المقرر ان يحضر الرئيس عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون القداس الحبري الاول للبابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان الساعة العاشرة قبل ظهر اليوم بتوقيت روما (الحادية عشرة قبل الظهر بتوقيت بيروت) إلى جانب عدد كبير من الرؤساء والملوك والأمراء ورؤساء حكومات دول العالم.
 
الرئيس عون تابع مسار الإنتخابات من روما.. وهذا ما قاله عن المرحلة الثالثة

محليات

جوزاف عون

روما

الإنتخابات البلدية والإختيارية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الثنائي الشيعي سيصوّت للـ"قوات"!
قبّلوها بشال حزب الله... مراسلة "الجديد" في الواجهة!

اقرأ ايضا في محليات

غارة على مقربة من حاجز الجيش.. وإصابة أحد العسكريين
05:51

غارة على مقربة من حاجز الجيش.. وإصابة أحد العسكريين

أفاد مراسل الجديد بأن "مسيرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه إستهدفت "رابيد" على طريق بلدة بيت ياحون على مسافة قريبة من حاجز الجيش اللبناني في المنطقة".

05:51

غارة على مقربة من حاجز الجيش.. وإصابة أحد العسكريين

أفاد مراسل الجديد بأن "مسيرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه إستهدفت "رابيد" على طريق بلدة بيت ياحون على مسافة قريبة من حاجز الجيش اللبناني في المنطقة".

إشكال كبير في سعدنايل (فيديو)
Play
05:45

إشكال كبير في سعدنايل (فيديو)

إشكال كبير تخلّله أعمال عنف داخل مركز الإقتراع في مدرسة سعدنايل الرسمية المختلطة.

05:45

إشكال كبير في سعدنايل (فيديو)

إشكال كبير تخلّله أعمال عنف داخل مركز الإقتراع في مدرسة سعدنايل الرسمية المختلطة.

ميريام سكاف تقترع بـ "اللباس الزيتي".. ما هي الرسالة؟ (فيديو)
Play
05:22

ميريام سكاف تقترع بـ "اللباس الزيتي".. ما هي الرسالة؟ (فيديو)

ميريام سكاف تقترع بـ "اللباس الزيتي".. ما هي الرسالة؟.

05:22

ميريام سكاف تقترع بـ "اللباس الزيتي".. ما هي الرسالة؟ (فيديو)

ميريام سكاف تقترع بـ "اللباس الزيتي".. ما هي الرسالة؟.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025