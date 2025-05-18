الرئيس عون تابع مسار الإنتخابات من روما.. وهذا ما قاله عن المرحلة الثالثة

وأعرب الرئيس عون عن أمله في ان يُقبل ابناء البقاع وبيروت على صناديق الاقتراع ليختاروا ممثليهم في المجالس البلدية والهيئات الاختيارية عن قناعة وحرية ومسؤولية لاسيما وأنهم لا ينتخبون اشخاصاً بل صناع مستقبل بلداتهم ومدنهم وقراهم لان المجالس البلدية هي اشبه بالحكومات المصغرة التي تتولى ادارة هذه البلدات والمدن. ودعا الرئيس عون إلى ان تكون نسب الاقتراع مرتفعة من خلال المشاركة الواسعة لان ذلك يعني المشاركة في التغيير وصنع المستقبل.ومن المقرر ان يحضر الرئيس عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون القداس الحبري الاول للبابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان الساعة العاشرة قبل ظهر اليوم بتوقيت روما (الحادية عشرة قبل الظهر بتوقيت بيروت) إلى جانب عدد كبير من الرؤساء والملوك والأمراء ورؤساء حكومات دول العالم.