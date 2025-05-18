الإعلام الإسرائيلي ينصب فخاً للرئيس عون.. وبيان توضيحي
اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية انه خلال توجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم إلى مقعده في القداس الحبري الاول للبابا لاوون الرابع عشر، تقدم منه احد رجال الدين الدروز المشاركين في القداس وصافحه علما ان رئيس الجمهورية لا يعرفه ولم يسبق ان التقاه.
وتبين انه الشيخ موفق طريف ممثل الدروز في اسرائيل. وقد تعمدت هيئة البث الاسرائيلية توزيع الصورة مع تعليق يجافي الحقيقة .
واشار مكتب الاعلام إلى ان مثل هذه الممارسات المشبوهة تتخصص بها وسائل الاعلام الاسرائيلية في لقاءات دولية مماثلة، وهي لا تلغي حقيقة الموقف اللبناني الرسمي عموما ًوموقف الرئيس عون خصوصاً. وبالتالي لا حاجة للترويج لمثل هذه الأكاذيب وخدمة العدو الاسرائيلي فاقتضى التوضيح.