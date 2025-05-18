الإعلام الإسرائيلي ينصب فخاً للرئيس عون.. وبيان توضيحي

اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية انه خلال توجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم إلى مقعده في القداس الحبري الاول للبابا لاوون الرابع عشر، تقدم منه احد رجال الدين الدروز المشاركين في القداس وصافحه علما ان رئيس الجمهورية لا يعرفه ولم يسبق ان التقاه.