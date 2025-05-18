الرئيس عون للبابا: ننتظر زيارتكم إلى لبنان

وخلال مصافحته البابا، تمنى له الرئيس عون التوفيق والنجاح في رسالته متمنياً ان يزور لبنان في اقرب وقت ممكن ، لافتاً إلى انه سيقوم بزيارة رسمية للكرسي الرسولي ويوجه له الدعوة رسمياً.وأكد الرئيس عون للبابا انه يتابع المواقف التي أعلنها منذ انتخابه "ونثمن عاليا كلامكمامام وفد الكنائس الشرقية قبل يومين عندما اعلن الاب الأقدس عن نيته القيام بكل ما يلزم للسلام في لبنان ، وقوله خصوصاً ان "الكرسي الرسولي في الخدمة".وشكر البابا لاوون الرابع عشر الرئيس عون واللبنانية الاولى على حضورهما القداس الحبري الاول وأكد انه يتابع عن قرب الأوضاع في لبنان وانه يصلي دائما لأمنه واستقراره وسعادة شعبه ، وانه سيواصل العمل من اجل السلام في لبنان والمنطقة.وكان الرئيس عون والسيدة الاولى التقيا امين سر الدولة البابوية الكاردينال بييترو بارولين وشكراه على دعمه الدائم للبنان وشعبه .