الرئيس عون في القاهرة.. ومحادثات رسمية مع السيسي

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الى مطار القاهرة الدولي عند الساعة العاشرة والنصف صباحا في زيارة رسمية الى جمهورية مصر العربية، تستمر يوما واحدا، وذلك تلبية لدعوة من نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقبال الرئيس عون على ارض المطار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي، المستشارة رحاب أبو زين، وقنصل لبنان العام في القاهرة داني برباري والقنصل فرح سبليني، وقنصل لبنان العام في الإسكندرية عبير علي ومديرة مكتب " طيران الشرق الأوسط في القاهرة مايا حمندي بالاضافة الى عدد من اركان السفارة.

بعد مراسم الاستقبال حيث توجه الرئيس عون والوزير عصمت بين ثلة من حرس الشرف الى القاعة الرئاسية في المطار، انتقل رئيس الجمهورية والوفد المرافق الى قصر الاتحادية لعقد محادثات رسمية مع الرئيس المصري على ان يعقبها مؤتمر صحافي مشترك، يقيم بعده الرئيس السيسي مأدبة غداء على شرف الرئيس الضيف والوفد المرافق.



