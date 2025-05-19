مكافأة "ضخمة" لكشف شبكات حزب الله المالية!

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عبر منصة إكس:

“حزب الله يمارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أمريكا الجنوبية.

إذا كانت لديك معلومات حول تهريب حزب الله أو غسيل الأموال وأشار إلى أن “شبكات حزب الله المالية في أمريكا الجنوبية، وخاصة في منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل والباراغواي، تقوم بغسل الأموال وتزوير الوثائق الأميركية، وتزوير الوثائق الباراغوانية، والاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان، وتزوير الأموال، والتهريب، والسجائر، والمخدرات.