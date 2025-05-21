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محليات

شركة سجلّت 25 أجيراً وهمياً.. وكركي يتحرّك

2025-05-21 | 11:44
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شركة سجلّت 25 أجيراً وهمياً.. وكركي يتحرّك
شركة سجلّت 25 أجيراً وهمياً.. وكركي يتحرّك

صدر عن مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي البيان التالي:

"في سياق المساعي المتواصلة لتعزيز الشفّافية وصون حقوق المضمونين، يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي تنفيذ إجراءات تصحيحيّة حازمة تهدف إلى ضبط مخالفات الشركات والمؤسّسات ومكافحة التلاعب أو أيّ ممارسات تسيء إلى النظام التأميني والمالي للصندوق.
وقد تمثّلت هذه الخطوات الصارمة في تقديم سلسلة من الدعاوى الجزائيّة بحقّ مؤسّسات تبيّن أنّها متورّطة في توظيف أجراء وهميّين، أو في تقديم تصاريح مغلوطة عن الأعمال والأجور بهدف التهرّب من تسديد الاشتراكات عنها، أو في استيفاء تقديمات ماليّة من الصندوق مقبوضة دون أيّ وجه حقّ.
وفي هذا الإطار، تقدّم الصندوق بدعوى جزائيّة أمام النيابة العامّة الماليّة بحقّ شركة "الغزلان للتجارة الدوليّة ش.م.م." والمسؤولين عنها والأجراء الوهميين فيها بتاريخ 7/5/2025، بتهمة تسجيل 25 أجيراً وهميًّا، استنادًا إلى تقرير مديريّة التفتيش والمراقبة رقم 36/219 المودع بتاريخ 15/4/2025.
بالإضافة إلى ذلك، طلب المدير العام من الوحدات المعنيّة في الصندوق شطب هذه الشركة والأجراء الوهميّين من سجلّات الصندوق، واسترداد كافة التقديمات المقبوضة دون وجه حقّ.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا النهج الصارم في الملاحقة والمساءلة ليس جديدًا، بل هو امتداد لمسار ثابت انتهجه المدير العام، وتنفّذه بدقّة كلّ من مديريّة التفتيش والمراقبة ومصلحة القضايا، حرصًا على حماية أموال الصندوق، ولضبط كافّة أنواع الغشّ والتلاعب في معاملات الصندوق، وصون حقوق المضمونين الحقيقيّين، وتعزيز مبدأي العدالة والمحاسبة.
وفي الختام، يؤكّد د. كركي التزامه الكامل بتطبيق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، وملاحقة كلّ من تسوّل له نفسه التعدّي على حقوق المضمونين وأموالهم أمام القضاء المختصّ".

شركة سجلّت 25 أجيراً وهمياً.. وكركي يتحرّك

محليات

الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

محمد كركي

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لمن يعرف عنها شيئا الإتصال بالأجهزة الأمنية أو بالرقم 71813414 والرقم 70357136.

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