بخاري إستقبل عميد المجلس العام الماروني في بيروت

إستقبل السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، في مقر السفارة ببيروت اليوم، عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن.



وكان اللقاء مناسبة للتشاور حول الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، بالإضافة الى عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

وفي تصريح له، أشاد الخازن بـ"الدور الريادي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يقوم بمسيرة تطوير شاملة في المملكة ترتكز على رؤية طموحة جعلت من السعودية لاعباً أساسياًَ في معادلة الاستقرار الإقليمي".

وشدّد الخازن على أنّ "الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة، جاءت لتؤكد مجدّداً، مكانة السعودية المحورية في المنطقة، ومتانة العلاقة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، خصوصاً في ما يتصل بملفات التنمية والأمن والسلام في الشرق الأوسط".

وختم منوّهاً إلى أنّ "النشاط الديبلوماسي المكثّف الذي تشهده المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده، يعكس التزاماً راسخاً بدعم الدول العربية وعلى رأسها لبنان".