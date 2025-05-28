نائب في حزب الله يوجه رسالة للداخل والخارج!

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أن "المقاومة قوية ومستمرة"، وقال: "نحن ثابتون واقوياء، لم نغير حرفا بمشروعنا واهدافنا، ونزداد ثباتا ويقينا بأحقيتهما، وبحتمية الانتصار على أعدائنا".





أضاف حمادة خلال مشهدية تمثيلية نظمها فوج الإمام الباقر في "كشافة الإمام المهدي" في الهرمل بعيد المقاومة والتحرير: "المقاومة قوية ومقتدرة على كل المستويات، وحاضرة وثابتة في المواجهة، وهي التي ستحرر، ولن يستطيع احد أن يكسر ثلاثيتها الذهبية مع الجيش والشعب، او ان يعدلها، أو ان يضيف عليها، وإذا أسقط المقاومة من العيد المقر بمرسوم، فهو لا يحترم دولته".



وتابع: "فليسمع الخارج والداخل، بأن خيارنا الوحيد هو المقاومة بعد فشل خياراتكم مع الدول التي رعت بالتفاهم غير المباشر لوقف اطلاق النار".



وأردف: "البعض ممن يتطاول على المقاومة سيمر مرور الكرام ولن يترك أثرا، ومن يترك الأثر هم الشهداء والمجاهدون والثابتون من اهل المقاومة الذين أصبحوا عنوانا لعزة الأمة".