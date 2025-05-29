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محليات

الرئيس عون: مسألة النازحين أولوية والوضع على الحدود السورية هادئ

2025-05-29 | 11:24
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الرئيس عون: مسألة النازحين أولوية والوضع على الحدود السورية هادئ
الرئيس عون: مسألة النازحين أولوية والوضع على الحدود السورية هادئ

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت. واطلع السفير بيدرسون الرئيس عون على الأوضاع في سوريا والعمل الذي تقوم به الأمم المتحدة هناك. وتطرق الحديث الى الوضع على الحدود اللبنانية- السورية وأوضاع النازحين السوريين في لبنان.

وعرض الرئيس عون لنتائج الاتصالات التي أجريت مع القيادة السورية الجديدة، ان من خلال اللقاءات مع الرئيس السوري احمد الشرع، او من خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى سوريا واجتماعات اللجان الوزارية والوفود العسكرية التي بحثت في تنسيق الإجراءات الأمنية، والوضع على الحدود. 
واكد الرئيس عون ان لمسألة النازحين السوريين أولوية في الاهتمامات اللبنانية، وان لبنان بحث في اوضاعهم مع القيادة السورية،  لاسيما بعدما رفعت واشنطن العقوبات عن دمشق، ما يشكل مدخلاً لعودة النازحين مع حصول انتعاش في الاقتصاد السوري. وتناول البحث ايضاً ملف الحدود، وشدد الرئيس عون على ان الحدود بين البلدين هادئة، وتمت معالجة الاحداث التي شهدتها في الفترة السابقة.
اما عن الحدود الجنوبية للبنان، فشرح رئيس الجمهورية للمسؤول الدولي الإجراءات التي يتخذها الجيش للانتشار جنوب الليطاني تنفيذاً للقرار 1701، ولفت الى ان عدم انسحاب إسرائيل من التلال الخمس، واستمرار الاعمال العدائية ضد لبنان، وعدم عودة الاسرى اللبنانيين، من شأنه عرقلة استكمال انتشار الجيش حتى الحدود.
وأوضح الرئيس عون انه يواصل اتصالاته مع الجهات العربية والدولية للضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود اتفاق وقف الاعمال العدائية، ما يسمح بالتالي للجيش اللبناني في تحقيق مهمته للانتشار على كامل الحدود الجنوبية.

الرئيس عون: مسألة النازحين أولوية والوضع على الحدود السورية هادئ

محليات

جوزاف عون

سوريا

قصر بعبدا

الأمم المتحدة

جانين بلاسخارت

غير بيدرسون

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