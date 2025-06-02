طيران الإمارات تعيد تشغيل رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 16 تموز

إستقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة، وزير الزراعة نزار هاني، وجرى خلال الإستقبال التباحث في توطيد العلاقات في الشأن الزراعي بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، من أجل تبادل الخبرات وتنشيط العمل الثنائي.