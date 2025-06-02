طيران الإمارات تعيد تشغيل رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 16 تموز

إستقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة، وزير الزراعة نزار هاني، وجرى خلال الإستقبال التباحث في توطيد العلاقات في الشأن الزراعي بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، من أجل تبادل الخبرات وتنشيط العمل الثنائي.
في وزارة المالية.. إجتماعات ثنائية وموسعة مع بعثة صندوقِ النقد الدولي ورئيسها
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بإصابة المواطنة "ن.أ" بجروح في قدمها، بعد أن هاجمتها مجموعة من الكلاب الشاردة اثناء ممارستها رياضة المشي على شاطىء مسبح صيدا الشعبي وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.