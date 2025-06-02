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الوكالة الوطنية: الجيش أزال علم لواء "غولاني" الإسرائيلي من تلة رويسات الحدب والسواتر الترابية والألغام من المنطقة وعزز إنتشاره عند أطراف خلة وردة إلى الغرب من عيتا الشعب
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2025-06-02 | 07:37
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كنعان بعد فرعية إصلاح المصارف: النقاش في تركيبة وصلاحية الهيئة المصرفية العليا جوهري وبنيوي يَسهُل بعده انجاز القانون الذي يبقى معلق التنفيذ بحسب مشروع الحكومة لحين احالة قانون استرداد الودائع
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