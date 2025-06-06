الزراعة تطلق مهرجانات الصيف لدعم المزارعين

وكشف في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية” انّ أي فاعلية ستجري في أي بلدة ستتخللها محاضرة زراعية عن المواضيع، التي يُركّز عليها حاليًا، كما جرى في الدامور قبل اسبوعين مع اطلاق يوم الشوف للسياحة.

وقال: “نستهل الفاعليات الصيفية والمهرجانات بموسم الكرز، من خلال الرعاية والحضور في احتفالات تقام للغاية في بلدات جباع وحمانا وعين دارة، ويتبع ذلك التفاح والعنب في بلدات ومناطق أخرى”.