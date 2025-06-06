وزير الحرب الإسرائيلي: إذا لم يفعل لبنان ما هو مطلوب فسنواصل العمل بقوة كبيرة ولن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر

أدان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الاعتداء الإسرائيلي المجرم على لبنان عشية عيد الاضحى المبارك معتبرا ان لا مبرر لهذا الإجرام المتمادي من قبل العدو الإسرائيلي الا انه يشكل دليلا اضافيا للعالم الصامت على المجازر المصنفة ضد الإنسانية والتي يرتكبها الاسرائيلي على ان هذا العدو لا يريد السلام ولا الاستقرار في المنطقة بل السعي لتحقيق أطماعه بشتى الوسائل الممكنة.

