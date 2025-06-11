الجديد تواكب جولة المبعوث الفرنسي جان ايف لورديان

أظهر فيديو وصور متداولة عثور الجيش اللبناني على طائرة روسية من نوع توبوليف تو-143 مدمرة بين الأنقاض، وهي طائرة استطلاع بدون طيار. ولم يجر تحديد تاريخ الاستهداف لهذا المكان، لكن بحسب معلومات "الجديد" فإن الواقعة تعود الى فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث استهدفت غارة موقعا في احدى بلدات قضاء صور. وهذه الطائرة التي تعتبر قديمة الصنع، كانت تستخدمها القوات السوفيتية في أفغانستان، كما استخدمتها أوكرانيا خلال الغزو الروسي عام 2022، لرصد الدفاعات الجوية الروسية، وكصاروخ كروز تحمل المتفجرات.