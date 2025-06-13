بري:العدوان الإسرائيلي على إيران يشكل تهديدا صارخا للأمن الدولي ولسيادة الدول المستقلة

معلومات الجديد: الرئيس جوزاف عون سيعود من روما إلى بيروت مساء اليوم بدلاً من صباح غد بسبب المستجدات الراهنة

معلومات الجديد: الرئيس جوزاف عون سيعود من روما إلى بيروت مساء اليوم بدلاً من صباح غد بسبب المستجدات الراهنة