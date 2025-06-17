أسعار الغاز والمحروقات إلى ارتفاع.. "الطاقة" تصدر جدولاً جديداً

اصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطّاقة والمياه، جدولًا جديدًا ل​​أسعار المحروقات​​. وارتفع سعر صفيحتي ​البنزين​ 95 و98 أوكتان 10000 ليرة، وارتفع سعر المازوت 16000 ليرة فيما بقي سعر الغاز على حاله.