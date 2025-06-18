التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة داخل أنفاق المطار باتجاه خلدة بسبب سقوط كابلات للإنارة في المحلة وتم ابلاغ المعنيين للمعالجة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير

تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني اليوم بسؤال خطي إلى الحكومة، عبر دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مستنداً إلى أحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك للاستفسار عن أسباب عدم تنفيذ القانون رقم 240 تاريخ 16 تموز 2021، والمتعلق بإخضاع كل المستفيدين من الدعم الحكومي بالدولار الأميركي أو ما يوازيه من عملات أجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.

