انذارات بالإخلاء لمخيمات سوريين.. ما القصة؟

في إطار متابعتها لتنفيذ قرارات إزالة التعديات عن الأملاك العمومية النهرية، تتابع فرق الضابطة المائية في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تبليغ الإنذارات الخطية بإخلاء ٣٤ مخيمًا للنازحين السوريين، مقامة بشكل مخالف على ضفاف نهر الليطاني.