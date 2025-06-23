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وزير الصحة: نسعى لتجنيب لبنان خطر الحرب

2025-06-23 | 06:16
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وزير الصحة: نسعى لتجنيب لبنان خطر الحرب
وزير الصحة: نسعى لتجنيب لبنان خطر الحرب

قال وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين إن "رسالتنا واضحة ومنفتحة، لبنان المشترك والقرار الواحد خلف الدولة بما يضمن كل خياراتنا"، لافتاً الى ان "لهيب النار والحرب يحيط بنا ونحن نسعى من خلال وجودنا في الحكومة تجنب لبنان خطر الحرب، لكن علينا ان نبقى حذرين".

كلام ناصر الدين جاء خلال تكريمه من قبل عشيرة آل جعفر في منزل علي نعمة جعفر أبو حازم في بلدة سهلات الماء بالهرمل، بحضور النائب إيهاب حمادة رؤوساء بلديات ومدراء مستشفيات وفعاليات حزبية  وبلدية وعشائرية وصحية وتربوية وتخلل التكريم كلمة لرئيس بلدية جوار الحشيش أبو علي ياسين جعفر أثنى فيها على دور ناصر الدين وكفاءته، داعيا الدولة إلى إنماء المناطق المحرومة وإنصافها.

وفي كلمته، أكد وزير الصحة على الإلتزام برفع الفاتورة الصحية للأمراض المزمنة وعلى تفعيل دور مراكز الرعاية الأولية، وشكر لعشيرة آل جعفر هذا التكريم الكبير مؤكدا العمل للجميع وبكل كفاءة وعزم وعلى دعمه للمستشفيات الحكومية وإنصاف مستشفيات بعلبك الهرمل الحكومية واستعرض عمل الوزارة خلال المرحلة التي تولى فيها مهامها.
 
وقال: هناك إمكانيات محدودة وحاجات كبيرة ورغم ذلك تمكنا من تقديم 43 بالمئة من الأدوية المستعصية واضافة 60 عمل جراحي وتمكنا دوليا خلال زيارة جنيف لمنظمة الصحة العالمية من التصويت على قرار المنظمة لما له من رمزية وصورة مشرقة في الملف الصحي والان عدنا للتصويت على قرارات منظمة الصحة العالمية وأطلقنا نظام الشفافية والكفاءة وفعلنا قرض من البنك الدولي وقروض من البنك الاسلامي.
وزير الصحة: نسعى لتجنيب لبنان خطر الحرب

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ركان ناصر الدين

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