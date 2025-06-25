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محليات

استثنائياً ولـ "عاشوراء".. خطة سير خاصة!

2025-06-25 | 14:55
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استثنائياً ولـ &quot;عاشوراء&quot;.. خطة سير خاصة!
استثنائياً ولـ "عاشوراء".. خطة سير خاصة!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن اتخاذ تدابير سير استثنائية في مدينة النبطية والضاحية الجنوبية لبيروت، تزامناً مع مراسم إحياء ذكرى عاشوراء التي تنطلق اعتباراً من 26 حزيران وتستمر حتى 5 تموز في النبطية، وحتى 6 تموز في الضاحية.

وفي مدينة النبطية، ستُمنع حركة المرور ووقوف السيارات يومياً اعتباراً من الساعة 16:00 وحتى انتهاء المراسم، على عدد من الطرقات المحيطة بالحسينية ومنزل الشيخ عبد الحسين صادق. كما يُمنع المرور والوقوف اعتباراً من الساعة 19:45 على طرقات رئيسية تشمل شارع الحسينية، شارع محمود فقيه، الطريق المؤدي إلى السرايا، واستراحة الجانتينا، وذلك حتى نهاية الأنشطة اليومية.

ودعت قوى الأمن المواطنين إلى تجنّب دخول المدينة خلال هذه الفترات، خصوصاً الذين لا يقصدون المشاركة في المراسم، حرصاً على سلامة الجميع وتفادياً للازدحام.

أما في الضاحية الجنوبية، فستُمنع يومياً، اعتباراً من 26 حزيران ولغاية 6 تموز، دخول الشاحنات والصهاريج والآليات الكبيرة إلى المنطقة، بدءاً من الساعة 17:00 وحتى انتهاء المراسم.

وشددت قوى الأمن على ضرورة التقيّد بالتوجيهات وإرشادات العناصر المنتشرة على الأرض، حفاظاً على حسن سير الحركة وضماناً للأمن والسلامة العامة.

استثنائياً ولـ "عاشوراء".. خطة سير خاصة!

محليات

عاشوراء

الضاحية الجنوبية

لبنان

النبطية

تدابير سير

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