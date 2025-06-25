استثنائياً ولـ "عاشوراء".. خطة سير خاصة!

وفي مدينة النبطية، ستُمنع حركة المرور ووقوف السيارات يومياً اعتباراً من الساعة 16:00 وحتى انتهاء المراسم، على عدد من الطرقات المحيطة بالحسينية ومنزل الشيخ عبد الحسين صادق. كما يُمنع المرور والوقوف اعتباراً من الساعة 19:45 على طرقات رئيسية تشمل شارع الحسينية، شارع محمود فقيه، الطريق المؤدي إلى السرايا، واستراحة الجانتينا، وذلك حتى نهاية الأنشطة اليومية.

ودعت قوى الأمن المواطنين إلى تجنّب دخول المدينة خلال هذه الفترات، خصوصاً الذين لا يقصدون المشاركة في المراسم، حرصاً على سلامة الجميع وتفادياً للازدحام.

أما في الضاحية الجنوبية، فستُمنع يومياً، اعتباراً من 26 حزيران ولغاية 6 تموز، دخول الشاحنات والصهاريج والآليات الكبيرة إلى المنطقة، بدءاً من الساعة 17:00 وحتى انتهاء المراسم.

وشددت قوى الأمن على ضرورة التقيّد بالتوجيهات وإرشادات العناصر المنتشرة على الأرض، حفاظاً على حسن سير الحركة وضماناً للأمن والسلامة العامة.