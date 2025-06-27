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محليات

خريطة شاطئ لبنان.. إسبحوا هنا ولا تسبحوا هناك! (صورة)

2025-06-27 | 03:37
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خريطة شاطئ لبنان.. إسبحوا هنا ولا تسبحوا هناك! (صورة)
خريطة شاطئ لبنان.. إسبحوا هنا ولا تسبحوا هناك! (صورة)

أعلن المجلس الوطني للبحوث العلمية نتائج المركز الوطني لعلوم البحار بخصوص المسوحات البحرية البكتيريولوجية لـ 37 موقعاً جغرافياً على طول الشاطئ اللبناني من عكار وصولا الى الناقورة.

وأشار التقرير إلى "وجود 26 موقعاً بحرياً مصنفا جيدا الى جيد جدا  وصالحاً للسباحة وهي: المنية / شاطئ  ذو منفعة خاصة، طرابلس / الميناء مقابل جزيرة عبد الوهاب، طرابلس / بجانب الملعب البلدي، أنفة / أسفل دير الناطور، أنفة / تحت الريح،  الهري / شاطئ  ذو منفعة خاصة، سلعاتا / الشاطئ الشعبي، البترون / شاطئ البحصة العام، البترون / الحمى، عمشيت / الشاطئ الشعبي، جبيل / شاطئ البحصة الشعبي، جبيل/ الشاطئ الرملي، الفيدار / أسفل جسر الفيدار، العقيبة / مصب نهر إبراهيم،  البوار / شاطئ عام، الصفرا / أسفل شير الصفرا، جونيه / شاطئ المعاملتين، خلدة / شاطئ  ذو منفعة خاصة، الدامور / شاطئ  ذو منفعة خاصة، الجية / شاطئ  ذو منفعة خاصة، الرميلة / شاطئ  ذو منفعة خاصة، الأولي / الشاطئ شمال مصب نهر الأولي، ، الصرفند / الشاطئ الشعبي، عدلون / الشاطئ الشعبي، صور /  شاطئ المحمية الطبيعية، الناقورة/ شمال مرفأ الناقورة".
 
كذلك أشار التقرير إلى "وجود 6 مواقع مصنفة حذرة إلى حرجة غير مأمونة ونسب التلوث البكتيري في مياهها تعتبر متوسطة وتتعرض للتلوث بشكل متقطع أو ظرفي وهي: عكار / القليعات، بيروت / عين المريسة (بين مرفأ الصيادين الجديد والريفييرا)، بيروت / المنارة  (أسفل منارة بيروت)، الغازية / الشاطئ الشعبي، صيدا / الشاطئ الشعبي، صور /  شاطئ المطاعم.
 
أما المواقع الملوثة الى الملوثة جداً والتي لا تصلح للسباحة فعددها 5 وهي: ، طرابلس / المسبح الشعبي، جونية / المسبح الشعبي الرملي، الضبية / جانب المرفأ، أنطلياس / مصب نهر أنطلياس، بيروت /شاطئ الرملة البيضاء الشعبي".
 
خريطة شاطئ لبنان.. إسبحوا هنا ولا تسبحوا هناك! (صورة)

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