بعد مداهمته في طرابلس.. عائلة رومية توضح!

نحن، عائلة المطلوب ناصر رومية، ندين بأشد العبارات العمل الخطير الذي أقدم عليه شقيقنا اليوم أثناء تنفيذ مهمة أمنية تهدف إلى توقيفه، وذلك على خلفية خلافات سابقة كنّا كعائلة نعمل جاهدين على معالجتها عبر الأطر القانونية والطرق السلمية.لقد فوجئنا صباح اليوم بمداهمة الشقة التي يقيم فيها ناصر رومية مع زوجته وأولاده، وخلال تنفيذ المهمة، أقدم منفرداً على تصرف مدان ومرفوض، تمثّل بمقاومة القوة الأمنية وإطلاق النار على عناصر الدورية، ما أدى – بكل أسى و أسف– إلى استشهاد أحد العناصر الأمنية الأبطال وإصابة آخرين اثناء تنفيذ المهمةإننا، كعائلة آل رومية، نعلن على الملأ تبروئنا الكامل من هذا العمل الإجراميي واللا مسؤول ونؤكد التزامنا التام بالقانون والدولة ومؤسساتها الشرعية، كما نضع أنفسنا تحت سقف العدالة ونعلن دعمنا الكامل للتحقيقات الجارية تحت اشراف القضاء الذي نثق به ثقة كاملة ونؤمن أن لا أحد فوق القانون، ونتوجه بأحرّ التعازي إلى ذوي الشهيد البطل، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى.