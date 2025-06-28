الرئيس عون اتصل بالوزير الحجار واللواء عبدالله معزياً
أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله وقدم لهما التعازي باستشهاد المعاون إلياس طوق الذي استشهد فجر اليوم خلال قيام قوة من المجموعة الخاصة Swat التابعة لوحدة الشرطة القضائية بدهم منزل احد المطلوبين في شارع المئتين في طرابلس.
ونوه الرئيس عون بالعمل الامني الذي قام به الشهيد وأفراد القوة الذين أصيب منهم ضابطان ورتيب متمنياً للشهيد الرحمة ولذويه الصبر والعزاء ، وللجرحى الشفاء العاجل.
واشاد الرئيس عون بالجهود التي تقوم بها قوى الامن الداخلي في مختلف وحداتها من اجل حفظ الامن في البلاد والحد من الجريمة على أنواعها ومكافحة التهريب وكل ما يشكل خطراً على سلامة المواطنين، مؤكداً ألا تساهل مع المخلين بالامن والمطلوبين للعدالة.