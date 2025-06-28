وزارة الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على بلدة محرونة

مصادر رسمية للجديد: الرد اللبناني على ورقة باراك يقوم على مبدأ "خطوة مقابل خطوة" بخلاف ورقة الموفد الأميركي التي دعت الجانب اللبناني الى تسلّم سلاح "حزب الله" كمدخل لضغط الولايات المتحدة على اسرائيل