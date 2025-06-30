في الضاحية الجنوبية.. توقيفات أمنية في برج البراجنة

قال مستشار رئيس الجمهورية لإعادة الإعمار الوزير السابق علي حمية "إن كان أوّل الغيث قطرة، فيمكن القول أنّ وضع الاطار القانوني لعملية اعادة الاعمار هو خطوة أساسية على طريق هذا المشروع الذي ينتظره اللبنانيون". ".