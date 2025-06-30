الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

في الضاحية الجنوبية.. توقيفات أمنية في برج البراجنة

2025-06-30 | 06:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
في الضاحية الجنوبية.. توقيفات أمنية في برج البراجنة
في الضاحية الجنوبية.. توقيفات أمنية في برج البراجنة

مقالات ذات صلة
في الضاحية الجنوبية.. توقيفات أمنية في برج البراجنة

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بيان توضيحي من "اوجيرو" حول ترميم شبكة الاتصالات
مراسل الجديد: عدد من نواب التغيير دخلوا مجدداً الى الجلسة التشريعية بعدما انسحبوا منها في وقت سابق

اقرأ ايضا في محليات

يتصيدون عمال الـ delivery بالضاحية.. وهذه صورهم!
10:04

يتصيدون عمال الـ delivery بالضاحية.. وهذه صورهم!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

10:04

يتصيدون عمال الـ delivery بالضاحية.. وهذه صورهم!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حمية يكشف عن "خطوة" لعملية إعادة الاعمار
09:49

حمية يكشف عن "خطوة" لعملية إعادة الاعمار

قال مستشار رئيس الجمهورية لإعادة الإعمار الوزير السابق علي حمية "إن كان أوّل الغيث قطرة، فيمكن القول أنّ وضع الاطار القانوني لعملية اعادة الاعمار هو خطوة أساسية على طريق هذا المشروع الذي ينتظره اللبنانيون". ".

09:49

حمية يكشف عن "خطوة" لعملية إعادة الاعمار

قال مستشار رئيس الجمهورية لإعادة الإعمار الوزير السابق علي حمية "إن كان أوّل الغيث قطرة، فيمكن القول أنّ وضع الاطار القانوني لعملية اعادة الاعمار هو خطوة أساسية على طريق هذا المشروع الذي ينتظره اللبنانيون". ".

إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران!
09:41

إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران!

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر حزيران هو التالي: 31.634 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

09:41

إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران!

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر حزيران هو التالي: 31.634 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

يحدث الآن

اخترنا لك
يتصيدون عمال الـ delivery بالضاحية.. وهذه صورهم!
10:04
حمية يكشف عن "خطوة" لعملية إعادة الاعمار
09:49
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025