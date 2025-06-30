في الضاحية الجنوبية.. توقيفات أمنية في برج البراجنة

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
قال مستشار رئيس الجمهورية لإعادة الإعمار الوزير السابق علي حمية "إن كان أوّل الغيث قطرة، فيمكن القول أنّ وضع الاطار القانوني لعملية اعادة الاعمار هو خطوة أساسية على طريق هذا المشروع الذي ينتظره اللبنانيون". ".
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر حزيران هو التالي: 31.634 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.