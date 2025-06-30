باراك ينتظر حزب الله!

التأكيد ان لبنان
بحكومته ملتزم بالاصلاحات
التعاون مع سوريا
لترسيم الحدود
اعتبار موافقة حكومة نجيب ميقاتي
على اتفاقية وقف اطلاق النار التزاما لبنانيا ببنود الاتفاقية مقابل عدم التزام اسرائيل
اعتبار البيان الوزاري لهذه الحكومة بمثابة اقرار لبناني بحصرية السلاح بيد الدولة
انجاز الدولة لانتشار الجيش في الجنوب مقابل الاحتلال الاسرائيلي الذي يمنع استكمال العمل على تنفيذ الاتفاق ، وبالتالي المطلوب من الجانب الاسرائلي وقف الغارات واطلاق سراح الاسرى.
وفي معلومات الجديد انه "حين تنتهي اللجنة من اعدادها لهذه الورقة، سيتم ارسالها الى حزب الله
للتنسيق معه في امكانية او عدم امكانية وضع الورقة بندا على طاولة مجلس الوزراء
".
حتى الساعة لم يتسلم الحزب الورقة اللبنانية وهو ينتظر انتهاءها.
وبينما ينتظر لبنان عودة براك، أعلنت القناة الثانية عشرة
الإسرائيلية أن البيت الأبيض
حدد يوم الإثنين المقبل موعدا لزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
.