باراك ينتظر حزب الله!

التأكيد ان بحكومته ملتزم بالاصلاحاتالتعاون مع لترسيم الحدوداعتبار موافقة حكومة على اتفاقية وقف اطلاق النار التزاما لبنانيا ببنود الاتفاقية مقابل عدم التزام اسرائيلاعتبار البيان الوزاري لهذه الحكومة بمثابة اقرار لبناني بحصرية السلاح بيد الدولةانجاز الدولة لانتشار الجيش في الجنوب مقابل الاحتلال الاسرائيلي الذي يمنع استكمال العمل على تنفيذ الاتفاق ، وبالتالي المطلوب من الجانب الاسرائلي وقف الغارات واطلاق سراح الاسرى.وفي معلومات الجديد انه "حين تنتهي اللجنة من اعدادها لهذه الورقة، سيتم ارسالها الى للتنسيق معه في امكانية او عدم امكانية وضع الورقة بندا على طاولة ".حتى الساعة لم يتسلم الحزب الورقة اللبنانية وهو ينتظر انتهاءها.وبينما ينتظر لبنان عودة براك، أعلنت الإسرائيلية أن البيت حدد يوم الإثنين المقبل موعدا لزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية .