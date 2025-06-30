ضبط ٥ ملايين حبة كبتاغون قادمة من سوريا.. الجديد تكشف!

أفادت معلومات الجديد، أنه "نتيجة للتنسيق والتعاون بين -مديرية الجمارك العامة- شعبة المخدرات وبين بالمملكة السعودية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، التي زوّدت بمعلومات عن شحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية بطريقة الترانزيت، و الاشتباه أنها قد تحتوي على ممنوعات، تم رصد الشاحنة السورية وتحديد موقعها، وتم توقيف الشاحنة، حيث عُثر بداخلها على كمية (866 كغ) كوزن إجمالي من الكبتاغون، مخبأة بطريقة احترافية داخل أدوات مائدة من زجاج وبورسلان.